La inflació al gener a Tarragona se situa en el 3,6%, la més alta des de l'octubre del 2012

El cost de la factura elèctrica i en menor mesura la tendència a l'alça dels carburants escalfen l'economia

Actualitzada 15/02/2017 a les 11:34

L'impacte de les rebaixes d'hivern van fer caure els preus a Tarragona en una dècima al gener i van deixar una taxa d'inflació anual a les comarques tarragonines situada en el 3,6% cosa que suposa un increment d'1,6 punts percentuals en relació amb la taxa registrada al desembre passat (1,9%). Amb aquesta taxa del 3,6%, l'economia de Tarragona registra la taxa més alta de l'IPC de Catalunya, la segona més alta de l'Estat per rere de la demarcació de Lleó amb el 3,9% i la més alta de la demarcació tarragonina des de l'octubre del 2012, quan la inflació va ser del 4,1%, segons les dades de l'Institut d'Estadística espanyol. L'escalfament de l'economia a partir d'aquest començament d'any s'explica bàsicament per l'increment del preu de la factura elèctrica, que ha viscut moments de màxims, i en menor mesura per l'evolució progressiva a l'alça dels preus de les gasolines.



L'IPC del mes de gener recull per primera vegada la nova metodologia per fer el seu càlcul amb la incorporació de nous hàbits de consum que s'han imposat aquets últims anys com el consum de les plataformes de televisió i l'eliminació de productes que ja no formen part dels costums de consum més habituals com serien els Cds regravables.