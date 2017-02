La consellera d'Ensenyament ha visitat dues escoles de Tarragona

Meritxell Ruiz també ha presidit el 50è Aniversari de l’escola Elisabeth a Salou

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 19:31

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha visitat aquest dimecres dues escoles a Tarragona. Concretament, a les 11 hores del matí ha inaugurat l'ampliació de l'escola Valldemur a Barberà de la Conca i, a la tarda, ha presidit el 50è Aniversari de l'escola Elisabeth a Salou. L'han acompanyada el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Perís, i la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona, Sílvia Rodes.



Així doncs, Meritxell Ruiz ha descobert la placa inaugural de l'ampliació de l'escola Valldemur a Barberà de la Conca i ha visitat les instal·lacions. Seguidament, Ruiz ha conclòs els parlaments inaugurals, en què també hi han participat l'alcalde de Barberà de la Conca, Marc Rovira, i la directora de l'escola, Cati Cisneros. A l'acte també hi ha assistit el vicepresident primer del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Toni Gutiérrez.



A la tarda Ruiz s'ha traslladat a l'escola Elisabeth de Salou per celebrar el 50è aniversari del centre. La consellera d'Ensenyament ha dut a terme l'obertura de la placa commemorativa de l'aniversari i ha recorregut les instal·lacions del centre, conjuntament amb l'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de l'escola, Enric Masià.