L'obra teatral 'El bon pare' estrena la temporada dels Teatres de Valls 2017

La temporada, tant d'adults com familiar, s'estrena el proper cap de setmana del 18 i el 19 de febrer

Actualitzada 15/02/2017 a les 10:17

La temporada familiar arrenca amb l’espectacle ‘En Jan tot li fan’

Els Teatres de Valls alçaran el teló el proper cap de setmana per donar el tret de sortida a la nova temporada 2017 tan d’adults com familiar. L’espectacle encarregat d’estrenar la nova temporada d’adults serà El Bon Pare, que tindrà lloc el diumenge dia 19 de febrer a la tarda al Centre Cultural. Per altra banda, la temporada familiar arrencarà el dissabte dia 18 de febrer al Teatre Principal amb l’espectacle En Jan tot li fan, de la companyia l’Estaquirot.Protagonitzada per Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Georgina Latre i Eduard Buch, El bon pare és una tragicomèdia sobre els secrets d’una família que mostra Mostra que la paternitat és un ofici difícil tot fent una crítica a l’obsessió per aconseguir la perfecció i la necessitat de controlar el món. El bon pare és el nou text de David Plana, un dels grans noms del teatre contemporani català que ha signat obres que van de Mala sang a Dia de partit, passant per La dona incompleta. L’obra es representarà el diumenge 19 de febrer a les 18h al Centre Cultural.L’espectacle forma part del programa Promoció Jove dels Teatres de Valls que facilita preus avantatjosos per als menors de 30 anys durant els darrers 30 minuts abans de l’inici de la funció, ja que l’entrada es pot obtenir per 3 euros.la comèdia de sofà Avui no sopem i Infàmia, un text sobre el teatre dins el teatre amb actors consagrats com Emma Vilarasau i Jordi Bosch.La nova temporada 2017 compta amb la programació familiar de les tardes de dissabte, que s’encetarà aquest 18 de febrer amb la Companyia L’Estaquirot i el muntatge En Jan tot li fan, a les 18 h al Teatre Principal. Aquest espectacle va ser guardonat amb el Premi Feten 2016 al millor espectacle de titelles, dins la Fira Europea de Teatre familiar que se celebra cada any a Gijón. Fins al dissabte, junt amb les localitats de la companyia Estaquirot, també es pot obtenir l’abonament familiar amb els espectacles de Les Bianchis i Les Supertietes (11 de març), i Teatre al detall i El llepafils (8 d'abril).En el marc de la temporada familiar també s’estrenarà una nova iniciativa de l’Escola de l’Espectador dels Teatres de Valls. El racó dels petits inquiets oferirà cada tarda d’espectacle familiar, mitja hora abans que comenci la funció, la possibilitat de llegir contes al vestíbul del Principal.Els abonaments i les entrades es poden adquirir de dilluns a dissabte, de 12 a 14h i de 18 a 20h, fins el dissabte 18 de febrer. Les localitats soltes també es poden adquirir les 24 hores al web www.ticketea.com així com al telèfon 902 044 226.