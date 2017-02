El judici pel crim de la montblanquina Sara Lozano arrenca dilluns

L’acusat serà interrogat el 8 de març

El pròxim dilluns arrencarà el judici pel crim de la veïna de Montblanc Sara Lozano. Demà es constituirà el jurat popular per tal d’iniciar el llarg procés que s’iniciarà el dilluns, 20 de febrer i es perllongarà durant tres setmanes, fins al 8 de març, quan hi haurà l’interrogatori de l’únic acusat, Jaume S.T. El judici comença més dos anys després que Sara Lozano, de 37 anys, aparegués calcinada en un camp d’ametllers ubicat entre l’Espluga de Francolí i Montblanc. Els fets van succeir la matinada del 25 d’octubre del 2014 quan, segons la fiscalia, el processat, Jaume S. T., va asfixiar i cremar el cos de la jove després d’haver sortit plegats per diversos locals nocturns. El ministeri fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó. El cadàver de la dona va aparèixer dos dies després que la seva família n’hagués denunciat la seva desaparició. Jaume S.T. va ser l’última persona amb qui es va veure la víctima en vida i, des d’un bon principi, es va convertir en el principal i únic sospitós. El cos de la noia estava en un terreny que havia estat propietat de la família d’ell, la qual cosa va cridar l’atenció dels investigadors. L’acusat va reconèixer haver sortit de festa amb la noia, però sempre va negar ser l’autor del crim, tant als Mossos com als jutjats. Jaume S. T. va ser detingut el 5 de novembre i, dos dies més tard, ingressava a presó per homicidi i agressió sexual. El delicte, però, va ser retirat posteriorment en no trobar-se mostres d’ADN al lloc dels fets ni tampoc en el cos de la víctima, amb qui, segons fonts de la investigació, va intentar mantenir relacions, sense èxit. Jaume S.T., es troba en llibertat provisional des de juliol del 2016 després de pagar una fiança de 30.000 euros, un fet que ha provocat la indignació entre familiars i veïns de la víctima. Al judici hi haurà més d’una vintena de testimonis.