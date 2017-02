Comissions Obreres protestarà contra «la il·legalitat al departament de joves» de Mas Enric

El Sindicat ha organitzat un acte de protesta conjunt amb Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) aquest dijous 16 de febrer

Elssindicat Comissions Obreres, juntament amb la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), han convocat per aquest dijous 16 de febrer a les 15.30h una acció de protesta al Centre Penitenciari Mas d’Enric, situat al Catllar, contra la situació del centre.



Concretament els sindicats volen denunciar «la situació d’il·legalitat al departament de joves», a més de «la manca de personal, la gestió dels recursos humans per part del gerent, el menyspreu al personal de tractament i la manca d’una avaluació de riscos psicosocials». L’acte també servirà per mostrar-se en contra de «l’injust cessament de l’encàrrec de comandament d’un delegat sindical».