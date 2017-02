Una cinquantena d'artistes locals mostraran el seu talent en la 'Winter Urban Jam'

La trobada multi-disciplinar tindrà lloc a Cambrils el proper dissabte 18 de febrer

L’Ateneu Juvenil de Cambrils acollirà el proper dissabte 18 de febrer la trobada Winter Urban Jam, que reunirà una cinquantena d’artistes de diferents disciplines del Camp de Tarragona. L’esdeveniment, organitzat per Tarragona Hip Hop Club, té l’objectiu de visibilitat les expressions artístiques de la cultura urbana del territori i actuar com a altaveu pels diferents artistes locals. Pintors, ballarins, musics, dj’s, talleristes i representants de diferents entitats d’oci juvenil assistiran a la jornada, que tindrà lloc de 10h a 22h. L’entrada pels assistents té un preu de cinc euros amb dues consumicions i es gratuïta pels menors de 10 anys.El primer taller de l’esdeveniment anirà a càrrec de Fran Romero, qui ensenyarà als assistents els passos bàsics de breakdance. A continuació també s’impartiran els tallers de hip hop a càrrec de Ele & Mey, el de producció musical impartit per Invictus i el de il·lustració que correrà a càrrec de M. Cerecedo. Els interessats poden inscriure’s en els tallers enviant un correu a tarracoraps.work@gmail.com o en persona al mateix Ateneu Juvenil.Per una banda, tot el dia hi haurà exhibició de graffiti i street art i exposicions pictòriques a càrrec d’artistes com Deks, Zowio, Sick, Gaser, Asen, RustikStudio, JakeMate, Daor, Zart, Oriol Enguany, Acme i Foham Fonezs. Per altra banda, de 14h a 22h hi haurà concerts d’una vintena de grups vinguts de diversos municipis tarragonins. Els grups que actuaran seran La tortuga que nunca tuve, Young Souls, Clkrc, Victor Barco, Ruben Lumier, Nene Blownie, Tres Dimensiones & Mr. Krasty, Smile, Hello Trippy x Onem Cool, Dolor García, Mediocre, Selektah Sektah, 204, Los Lian3, Alai, HustSouls, Yuye, NTK Crew, Durko i Melo.El torn dels DJ’s arribarà a les 18h amb Scratch en toda la boca! (Strombo, Castro, Kid Cortes, Tahod), sessió de Turntablism seguit d'una sessió de plat obert que encara compta amb l’inscripció prèvia oberta a facebook. Per últim, de les 19h a les 21h es durà a terme una batalla de mc’s, on joves talents de la improvisació de rap competiran per endur-se el campionat de freestyle. La batalla serà presentada per Self i el jurat estarà format per OCG, Mamba i IRK.Durant tot el dia hi haurà servei de barra i cuina a preus populars, així com la possibilitat de fer-se soci o sòcia de l’entitat organitzadora.