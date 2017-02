La Granja-Escola Corral de Neri organitza per 4t any consecutiu una jornada contra el càncer

L'esdeveniment, que comptarà amb diversos tallers i activitats, tindrà lloc el diumenge 12 de març

El diumenge 12 de març és la data escollida per la Granja-Escola Corral Neri d'El Catllar per organitzar una nova jornada solidària per AFANOC, que enguany arriba a la seva quarta edició. Tots els beneficis recaptats a l’esdeveniment es destinaran a aquesta associació, que treballa des de fa més de 25 anys acompanyant psicosocialment a les famílies que tenen infants o adolescents amb càncer.La jornada tindrà lloc de 10.30h a 14.30h i comptarà amb diverses activitats i tallers. Els assistents podran conèixer els animals de la Granja, passejar en carruatge, jugar al laberint al saltazoo i al parc o bé dissenyar el seu propi ou de Pasqua. L’esdeveniment també comptarà amb un espectacle de màgia i una batucada. A més el públic podrà dinar a les instal·lacions de la Granja-escola, que tancaran a les 16h.L’entrada solidària té un preu de 10 euros per persona. Els interessats en assistir a la jornada han d’enviar un correu a corralneri@gmail.com indicant el nombre de persones que hi assistiran i una direcció de correu electrònic.