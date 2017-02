L'estrés afecta per igual la salut cardiovascular de rics i pobres, però uns pateixen infarts i els altres, ictus

Un estudi coordinat des de Tarragona determina que l’ansietat i la depressió són factors que augmenten el risc entre la població amb síndrome metabòlica

Un 20% de les persones majors de 45 anys a Catalunya pateixen la síndrome metabòlica. Aquesta es caracteritza per agrupar diversos factors de risc, de manera que una mateixa persona pot tenir pressió arterial elevada, colesterol alt, obesitat, i excés de triglicèrids i anomalies del sucre en sang.



Una investigació de Yolanda Ortega, metgessa de família de l’ICS a Salou i vocal de formació i docència de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), ha fet el seguiment, durant 5 anys, de 401.000 pacients catalans, d’entre 33 i 75 anys, en l’àmbit de l’atenció primària de Catalunya. L’objectiu és avaluar l’impacte de la depressió i l’ansietat en persones amb síndrome metabòlica com a elements que precipiten l’aparició d’alguns esdeveniments cardiovasculars.



La principal conclusió d’aquest projecte, denominat StreX és que la depressió i l’ansietat augmenten un 30 % el risc de patir esdeveniments cardiovasculars en persones amb síndrome metabòlica, cosa que els comporta un pitjor pronòstic de salut.



El treball també valora altres característiques dels pacients, com l’aspecte socioeconòmic, i les relaciona amb els altres criteris. Així, les àrees de població amb un nivell socioeconòmic més alt, com ara la Rambla de Tarragona i les zones més deprimides socialment, com és el cas del barri de Torreforta coincideixen en el fet que hi ha més índex d’ansietat i depressió i en l’augment dels esdeveniments cardiovasculars. No obstant, en les àrees més riques predominen els infarts de miocardi i en les més pobres els ictus —en dades referides a pacients amb síndrome metabòlica.



D’aquesta manera es comprova com l’estrès afecta per igual la població de les dues zones, tot i que pugui ser per causes originals ben diferents, però les conseqüències mèdiques són diferents, tot i que igualment dolentes.



Aquesta investigació, el Projecte StreX, és la primera tesi doctoral de la província a la URV que treballa amb dades massives (tota la població catalana). El treball ha comptat amb finançaments parcials de la CAMFiC, la SEMFYC i l’IDIAP Jordi Gol.