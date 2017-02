Es repara l'àrea de lleure de la Palanca del Pla de Manlleu

L'espai va quedar malmès per les intenses pluges del novembre de 2015

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha finalitzat la reparació de l’àrea de lleure de la Palanca del Pla de Manlleu, que va quedar malmesa per les intenses pluges del novembre de 2015.

L’actuació ha consistit en reparar i tornar a col·locar al seu lloc el pont que permet travessar la riera de Marmellar, ja que la riuada l’havia arrossegat i desplaçat. Per altra banda també s’ha restituït la tanca de fusta que delimita i protegeix l’espai, s’ha restablert el rètol indicatiu de l’àrea i s’ha col·locat una paperera.



Per altra banda, i com a millora de l’espai, s’ha col·locat un rètol explicatiu de les característiques rel Roure de la Palanca, arbre d’interès local. Les dades estan extretes del llibre d’en Jaume Marlès Arbres singulars, una perspectiva socioecològica, editat el 2015 i en què es documenten arbres del municipi d’Aiguamúrcia. És el primer arbre senyalitzat pel consistori i l’objectiu és que es pugui anar-ho fent amb altres arbres del municipi.