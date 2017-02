El nou Cicle de Muntanya de la Diputació fusiona cinema i conferències

L’esdeveniment tindrà lloc del 2 de març al 6 d’abril a l’Auditori Diputació

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 14:12

L’Auditori Diputació acollirà del 2 de març al 6 d’abril el nou Cicle de Muntanya, que sorgeix de la fusió del Cicle de Conferències i de Mostra de Cinema de la Diputació de Tarragona. El naixement d’aquest nou cicle coincideix amb els deu anys de l’inici de les ponències i el quart de les projeccions, actes que fins ara se celebraven en diferents dates. Amb aquesta fusió el cicle vol consolidar-se com un referent català de l’àmbit de la muntanya. Per aquest motiu es treballa en la creació d'una comissió d'experts en la matèria, externa a la Diputació, per tal de definir els diferents programes del cicle en cadascuna de les edicions.



El Cicle de Muntanya 2017 portarà a l’Auditori Diputació destacats muntanyers de renom internacional i multipremiats títols cinematogràfics. La conferència inaugural, El descobriment del paisatge de muntanya, anirà a càrrec d'Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937), viatger, alpinista, escriptor, professor universitari i divulgador del món de la muntanya. L’acte tindrà lloc el 2 de març a les 19.30h.



El següent acte del cicle serà la projecció de Freedom under load (2016), el 9 de març, documental dirigit per Pavol Barabás i que s'endinsa en les muntanyes dels Tatres, entre Polònia i Eslovàquia. Li seguirà la conferència El joc d'escalar el 16 de març, a càrrec de Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat un dels primers exponents de l'escalada esportiva d'àmbit mundial, i bon coneixedor de les vies de Siurana o Margalef.



El cicle continuarà el 23 de març amb dos curtmetratges que es projectaran seguits: E.B.C. 5300 (2015), de Leónard Kohli, i sobre l'Everest, i A line across the sky (2015), de Josh Lowell i Peter Mortimer, que té com a escenari la Patagònia. La següent pel·lícula serà Jurek (2014), de Pawel Wysoczánski, film que es projectarà el 30 de març i que repassa les fites de Jerzy Kukuczka, mort el 1989 durant una expedició al Nepal. El cicle clourà el 6 d’abril amb la conferència de l'alpinista Álex Txikon (Lemoa, Biscaia,1981), qui ha participat en prop de trenta expedicions i ha assolit deu vuit mils. D'altra banda, i en el marc del Cicle de Muntanya, Sebastián Álvaro durà fins a Tarragona l'exposició fotogràfica El món a la fi del món, que es podrà visitar del 31 de març a l'1de maig al Tinglado 4 del Moll de Costa del Port, organitzada per l'Autoritat Portuària de Tarragona.



L'entrada als actes del Cicle de Muntanya és gratuïta, tot i que cal recollir la invitació a l'Auditori Diputació, a partir d'una hora abans de cada conferència o projecció.