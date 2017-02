Detenen un conductor al Baix Camp que amagava mig quilo de marihuana sota els seients del vehicle

Els Mossos d’Esquadra el van enxampar en un control de seguretat ciutadana a l’N-420, a Riudecols

Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí de Móra d’Ebre de 24 anys que circulava amb mig quilo de marihuana amagada sota els seients del seu vehicle. Els fets es van produir diumenge a la nit durant un control de seguretat ciutadana a la carretera N-420, a Riudecols, al Baix Camp. Els agents van aturar un vehicle i, mentre demanaven la documentació al conductor, van sentir una forta olor a marihuana. Quan els agents li van preguntar si portava algun tipus de droga, l’home els va entregar voluntàriament un cabdell de marihuana. Malgrat la bona col·laboració del conductor, els agents el van escorcollar tant a ell com al vehicle i van localitzar sota dels seients del pilot i del copilot dues bosses de plàstic que contenien mig quilo de diferents varietats de marihuana.



Els agents també li van intervenir 920 euros en bitllets fraccionats, per la qual cosa el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues. Després de declarar davant del jutjat d’instrucció número 4 de Reus, el jove va quedar en llibertat amb càrrecs.