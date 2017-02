Aquest 25 de febrer es realitzarà un sopar benèfic contra l'ELA

L’esdeveniment tindrà lloc a House of illusion de Salou

Actualitzada 14/02/2017 a les 12:03

Aquest dissabte 25 de febrer, House of Illusion (Salou), organitza un sopar benèfic per lluitar contra l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica). El sopar elaborat per ‘Els Caminantes’, tindrà un menú triat realitzat pels xefs Abel Gràcia, Pau Hausman (Rest. La Morera), Álvaro Gómez (Rest. Mesón del Segoviano), Pako Navarro (Rest. L'Orangerie) i Luis Metodi (La Traserilla). Constarà d'una fusió d’estils gastronòmics.



La vetllada anirà acompanyada d'un espectacle de màgia de la mà de Rodney James Piper, d’un concert del grup "No Words" i, més tard, música amb Dj Pascual. L’entrada es pot comprar a Azahara Gijón Perruquers Salou o bé a la pàgina www.saloubooking.com.



Per a tot aquell que vulgui col·laborar però no pugui assistir podrà fer-ho fent una donació, que anirà destinada directament a la Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls, amb el concepte "TAULA 0"

ES08 2100 3422 1622 1010 3820.