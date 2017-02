Dos camions topen a l'A-27 a Constantí

S'ha tallat un carril en sentit Valls i un altre en sentit Tarragona

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 10:41

Dos camions han xocat aquest dimarts prop de les 10h a l'A-27 a l'alçada de constantí. L'accident de trànsit no ha provocat cap víctima, però sí que està causant retencions. A causa del xoc s'ha tallat dos carrils, un en sentit Valls i un en sentit Tarragona. En aquests moments s'estan gestionant les grues perquè procedeixin a retirar els vehicles de la via.



Un dels camions transportava benzina, però no hi ha afectació de la càrrega.