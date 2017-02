Salou destinarà 90.000 euros a la reposició d'arbrat a una vintena de carrers

Es replantaran un total de 126 unitats d’espècies diferents

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou ha aprovat la reposició dels arbres que es plantaran durant aquesta campanya 2017. Concretament s’han decidit replantar 126 exemplars de diverses espècies –com tipuanes, washingtònies, plataners o mèlies- en una vintena de carrers de la ciutat. La selecció de les espècies que es plantaran als carrers s’ha fet a partir de criteris d’adequació i tolerància a les condicions climàtiques i ambientals i a la trama urbana. La selecció també es realitza evitant espècies al·lergèniques i invasores i s’inclouen també espècies que potencien el color amb floracions.



La plantació de l’arbrat es durà a terme durant l’època de repòs vegetatiu per tal de substituir els arbres, especialment els que han causat baixa al llarg de l’any. L’objectiu d’aquesta actuació és corregir algunes deficiències i resoldre problemes de deformitats a les voreres, tal i com assegura la regidora de Manteniment de la Ciutat, Maria José Rodríguez.



Per altra banda, també es realitzaran treballs de tallat d’arbres i retirada de soques, creació i pavimentació dels escocells, la incidència sobre les instal·lacions, l’arranjament de les zones aixecades per les arrels i la gestió dels residus produïts. També es treballarà en la seguretat i la salut dels mateixos.



Els principals carrers on s’actuarà seran C/Escornalbou, Via Roma, C/Carles Riba, C/Lleida, C/Olivera, C/Fonoll, C/Joan Miarnau, C/Josep Carner, C/Guillem de Claramunt, C/Rodríguez Pomata, C/Ebre, Via Aurèlia, Via Augusta, C/Maria Castillo, C/Major, C/Barcelona, C/Berenguer de Palou, C/Església, Passeig Jaume I, entre d’altres.



El pressupost per dur a terme l’actuació és de 90.154,18 euros i inclou les tasques auxiliars i mitjans necessaris per executar els treballs, el plec de condicions tècniques, el pressupost, l’estudi de seguretat i salut i l’estudi de gestió dels residus. El procediment de licitació segueix obert al perfil del contractant.