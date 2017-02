L'Ajuntament convoca un ple extraordinari a petició de l'oposició per «reprovar» Lluís Suñé

Demanen retirar les competències del regidor després de ser acusat d’un presumpte frau elèctric

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 15:47

L’Ajuntament celebrarà, el proper dijous 16 de febrer, un ple extraordinari per tractar el cas de Lluís Suñé. El ple se celebrarà a petició de tres grups de l'oposició de l'Ajuntament de Torredembarra (C's, PP i AvuiD) que demanen la reprovació del regidor d'Acció Social, Lluís Suñé (ABG). Concretament demanen que se retirin de forma cautelar les atribucions i competències a Suñé en haver estat acusat d'haver punxat la llum del seu bar.



L'equip de govern va informar que manté la seva confiança en el regidor i va reiterar que el pacte segueix igual d'estable que abans de conèixer-se aquest episodi. El govern municipal assenyala que no existeix cap denúncia per frau elèctric contra Suñé i que el regidor prepara accions legals després de difondre's que, presumptament, va punxar la llum del seu bar durant quatre anys.