Els geganters Els Veguers de Montblanc representaran Catalunya a la República Txeca

Participaran en el 30è Aplec Internacional, que tindrà lloc els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol a Ostrava

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 10:20

Els gegants Els Veguers de Montblanc representaran l'àmbit geganter en el 30è Aplec Internacional, que enguany tindrà lloc a la ciutat d’Ostrava, a la República Txeca, els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol. D’aquesta manera el grup geganter montblanquí tornarà a portar la cultura popular catalana en un indret llunyà, i ho farà per primer cop a la República Txeca. L’Aplec se celebrarà coincidint amb “The Festival in the Streets”, un dels festivals més grans del país que compta amb una àmplia gamma d’activitats, com concerts, teatre al carrer, esports o concursos.



A més dels Amics dels Gegants de Montblanc, formaran l'expedició catalana la Cobla Volta Món, formada per músics de tot el país, el grup folk Aiguabarreig, de Santa Maria d'Oló (Bages), l'Àliga de Tàrrega (Urgell), el Drac de Figueres (Alt Empordà), els Capgrossos de Capellades (Anoia), els Castellers de la Vila de Gràcia, els Diables de la Federació de Diables de Barcelona, la colla sardanista, bastoners i esbart Xàldiga (Barcelona), els Veguers de Montblanc (Conca de Barberà), els Gegants de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i el Gegant Pep Ventura de Figueres (Alt Empordà).



A part, tres grups de cultura popular d'Ostrava se sumaran a la festa: la Coral Acadèmica de la Universitat Politècnica d'Ostrava, l'Orquestra de Cambra Camerata Janáček i el conjunt folklòric Hlubina.