El Morell acollirà la presentació dels resultats del tercer estudi de la qualitat de l'aire

És un encàrrec del consistori morellenc, per donar continuïtat al primer i segon estudis

Actualitzada 13/02/2017 a les 19:39

L’Ajuntament del Morell, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Plataforma Cel Net presentaran, aquest proper dijous, els resultats del tercer estudi sobre la qualitat de l’aire al Morell. Aquest és un encàrrec del consistori morellenc, per donar continuïtat al primer i segon estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes al polígon nord del complex petroquímic, i que ja van ser presentats en societat el juny de 2014 i el novembre de 2015.



L’estudi ha estat realitzat, com en anteriors ocasions, per la UPC, que ha dut a terme una avaluació real de la qualitat de l’aire que respiren els habitants del Morell, mitjançant control social, control químic i modelització numèrica, per tal d’arribar a les conclusions que seran exposades en l’acte de presentació d’aquest estudi, que tindrà lloc a les 20 hores del proper dijous, 16 de febrer, al Teatre-Auditori del Morell. L’acte comptarà amb la participació de diferents representants del consistori morellenc, de la UPC i de la Plataforma Cel Net.



Els resultats d’aquest estudi són fruit del conveni de col·laboració que el ple municipal de l’Ajuntament del Morell va aprovar establir, el passat mes de juliol, amb la UPC per al desenvolupament i finançament de la continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire al Morell.



Aquest tercer estudi ha permès obtenir noves mesures i valors que, comparats amb els dels estudis precedents, permetran mostrar l’evolució de la qualitat de l’aire del Morell. En aquest sentit, el tercer estudi ha controlat especialment la presència d’1,3 butadiè de manera periòdica, així com la presència de compostos orgànics volàtils en trams de 24 hores, durant deu dies. Finalment, s’ha analitzat l’origen dels episodis de contaminació segons el registre elaborat, mitjançant control social. Pel que fa al finançament de l’estudi, que ha estat íntegrament assumit per l’Ajuntament, té un cost total de 13.190 euros.



L’Ajuntament del Morell forma part de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona. De fet, tot i que l’estudi de la qualitat de l’aire no és un assumpte de competència municipal, el consistori morellenc «manté el compromís adquirit en anys anteriors i, per això, novament hem fet un sobreesforç per finançar l’estudi, perquè considerem prioritari conèixer quina és la qualitat del nostre aire per a, posteriorment i si cal, prendre les mesures necessàries per millorar aquesta qualitat», segons apunta l’alcalde del Morell, Pere Guinovart.