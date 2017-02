El mòbil destrona l'ordinador com a principal dispositiu per accedir a Internet a Tarragona

L'Observatori d'Internet 2016 de la Diputació de Tarragona constata que cada llar té una mitjana de 2,5 mòbils

El telèfon mòbil s'ha convertit aquest 2016 en el dispositiu més usat a la província de Tarragona per accedir a Internet, sobrepassant l'ordinador de sobretaula o el portàtil. Així ho ha constatat l'Observatori d'Internet 2016 de la Diputació de Tarragona: el mòbil és el preferit per a un 47% dels usuaris, mentre que l'ordinador de taula i el portàtil es queden en un 23% i un 20%, respectivament. El percentatge d'ús queda, a més, reforçat per una altra dada: el mòbil és present a un 97% de llars tarragonines, que tenen una mitjana de 2,5 aparells. L'ordinador és present al 88% i les tablets passen del 6% de fa cinc anys al 63% de l'actualitat. Les dades de l'Observatori d'Internet 2016 procedeixen d'una enquesta realitzada per l'empresa CERES entre una mostra de 1.000 persones majors de setze anys i residents a les comarques de Tarragona, el passat mes de novembre.



L'enquesta apunta que un 86% de la població de la província utilitza ja Internet de forma habitual. Un percentatge lleugerament superior al de 2015. Sobre els perfils concrets, el menor ús correspon a les llars amb un nivell baix d'ingressos -1.200 euros mensuals-, les dones, les persones de més de 55 anys, sense estudis o fins a primaris, dedicades a tasques de la llar i els jubilats. Malgrat això, l'Observatori ha registrat un increment del 30% al 49% en l'ús d'Internet entre els majors de 69 anys. És en aquesta franja, però, on s'aprecia una major diferència entre homes i dones -64% respecte el 37%,-. Els usos i serveis més habituals a Internet continuen mantenint nivells semblants que al 2015. Des de la cerca d'informació, consulta del correu electrònic, música, jocs i missatgeria. Continuen, però, a l'alça, la lectura de mitjans de comunicació –del 72% al 77%-, les compres en línia –del 64% al 69%-, la canca electrònica –del 61% al 70%- i, de forma més modesta, els tràmits amb l'administració pública –del 60% al 63%-.



Paral·lelament, un 71% dels usuaris d'Internet té creat un perfil o més a les xarxes socials, xifra que representa un 61% del global de la població. En aquest cas, són les mateixes xifres que a l'any anterior. Facebook és la més utilitzada: un 91% dels ciutadans amb perfil a les xarxes socials en tenen. La segueix Instagram, amb un 31% -només un 17% el 2015- i un 28% Twitter –que creix un 3% i perd la segona posició-. Un 63% dels usuaris de xarxes socials es considera poc o gens actiu i només un 9% es declara molt actiu –participant amb comentaris i continguts-, metre que un 25% es considera bastant actiu. La majoria restringeix l'accés públic als seus perfils en diferent mesura: des de deixar que una part dels seus contactes hi accedeixi -18%-, donar accés a tots els contactes -48%- o mantenir els perfils totalment públics -16%-.