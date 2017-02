Calafell vol remodelar la plaça de Catalunya

El projecte per remodelar la plaça de Catalunya té un pressupost de 54.000€

Actualitzada 13/02/2017 a les 16:58

La junta de govern de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el projecte de remodelació de la plaça de Catalunya, al cor del nucli antic. El projecte busca revitalitzar aquest espai, així com el conjunt del barri històric. Té un pressupost d’uns 54.000 euros.



S‘hi preveu la plantació de més arbrat, perquè la plaça sigui un lloc més acollidor, i de més mobiliari urbà. També construiran quatre places d’aparcament gratuït, però regulat amb una limitació de temps, per als clients dels establiments de la mateixa plaça i els carrers propers.



Segons l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, «ja hem intensificat les programacions culturals i festives que es fan a la plaça de Catalunya, que també aporten molta vida. Amb aquesta obra volem fer-ne un espai més acollidor, que convidi a estar-hi, a portar als nens a jugar... I a la vegada, donar facilitats per a l’activitat econòmica al nucli antic».