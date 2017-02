Un incendi afecta una cuina i un pis al Vendrell

També hi ha hagut dos xocs entre vehicles, un dels quals a Tarragona

Redacció

Actualitzada 11/02/2017 a les 19:43

Cap a dos quarts de dues del migdia d’aquest dissabte els bombers han atès un avís d’incendi al Vendrell. El foc s’ha iniciat a la cuina d’un restaurant i ha afectat la campana extractora i el sistema d’evaquació de fum del local. A més, el pis superior ha quedat afectat pel fum. Poca estona després d’arribar al lloc dels fets, els bombers han extingit les flames i han avaluat la cuina i la totalitat del pis.



També a la localitat vendrellenca, a la urbanització Nou Vendrell, s’ha produït un petit accident de trànsit. Un vehicle ha sortit de la calçada i ha impactat contra un mur. Els bombers han acudit a la zona per netejar-la i retirar-ne les restes de la carrosseria. Una ambulància del SEM ha atès el conductor al mateix lloc del sinistre.



A Tarragona, pels volts de les set de la tarda, dos vehicles han topat frontalment a la zona de davant l’Eroski. En aquest cas no hi ha hagut ferits, pel que no ha estat necessària la intervenció dels serveis mèdics.