La 'Nit de Campions 2017' de Calafell premia 111 esportistes locals

El Teatre Municipal es va omplir per gaudir de la gala

Redacció

Actualitzada 11/02/2017 a les 18:52

L’esport de Calafell va viure la seva nit estel·lar en la celebració de la gala ‘Nit de Campions 2017’, en la que la regidoria d’esports premia l’esforç, la dedicació i els èxits assolits per clubs, equips i esportistes locals. L’acte, que va acollir el Teatre Municipal, va començar amb un emotiu record a Juan Ríos, que va deixar la seva emprempta a l’Escola de Futbol Base de Calafell. La nit va acabar amb un reconeixement públic a un total de 111 esportistes i entitats.



Els dos premis més importants, a millor esportista, se’l van endur dos valors de futur. En apartat femení la triomfadora va ser la gimnasta Marina Torà, de 8 anys; mentre que en el masculí el premiat va ser el pilot de motociclisme Àlex Toledo, de 15 anys. També es van endur guardons Marta Vera, entrenadora de patinatge artístic; Alfonso Pena, del Club Dòmino Calafell; i entitats com Caprabo, Vilarenc Aqua, el Port de Segur-Calafell i l’Escola de Futbol Base calafellenca.



Una de les empreses que va rebre un premi especial va ser la local Repulsados Lasa. Aquesta va ser l’encarregada de fabricar gran part de les 15.000 torxes olímpiques que es van utilitzar durant els dies que va durar la competició dels Jocs Olímpics de Rio 2016.



Una de les veus encarregades de ressaltar la importància de la gala per a la ciutat va ser la tinent d’alcalde d’Esports, Maite González. A més dels valors socials de l’esport, Maite González va recordar que «invertir en esport és, entre d’altres coses, invertir en salut», fent referència a la lluita contra el sedentarisme. A més de la tinent d’alcalde d’Esports, va ser el propi alcalde, Ramon Ferré, qui va destacar els projectes de millora i ampliació dels equipaments esportius municipals, a més dels 120.000 euros en subvencions que rebran entitats i esportistes de Calafell.