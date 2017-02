La Morera de Montsant acull una jornada que recull les visions de tots els agents

Cridats pel vi o el paisatge, entre d'altres, milers de visitants passen cada any pels pobles del Priorat, una comarca que té el turisme com una de les activitats econòmiques principals. Amb el repte de seguir potenciant el territori però també de preservar l'entorn i la identitat, aquest dissabte s'ha celebrat una jornada sobre el turisme sostenible impulsat per tres empresaris de la Morera de Montsant amb la intenció de reflexionar sobre aquest model, sobre el qual no caldria una regulació estricta sinó una estratègia.



Jaume Salvat, professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha explicat que al turista li «és més complicat actuar malament si l'entorn actua bé». En aquest sentit, la comarca s'hauria de centrar en «grups reduïts, on el viatge a peu sigui imprescindible, o fomentar energies pròpies», segons Salvat.



El director general de Turisme del Govern, Octavi Bono, ha apuntat que aquest és un repte que ocupa no només al Priorat, sinó que «les pràctiques d'afavorir nous hàbits han d'acabar impregnant el conjunt de la indústria turística».