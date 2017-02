Augmenten les trucades al 112 al Camp i a les Terres de l'Ebre

Durant el 2016, el telèfon d’emergències va atendre prop de 2,5 milions de trucades a Catalunya

ACN

Redacció

Actualitzada 11/02/2017 a les 20:00

El telèfon d'emergències 112 va atendre l'any passat 2.556.405 trucades arreu de Catalunya, menys que el 2015, quan en van ser 2.602.934. Tot i així, al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, el nombre d’intervencions va ser superior respecte l’any anterior. Del total, 1.465.585 van ser trucades operatives, és a dir, generades per una emergència que van fer activar algun tipus de recurs operatiu. De les operatives, s'ha registrat un augment del 6,6% respecte a l'any anterior, quan es van registrar 1.368.208 trucades. Els mesos que es van atendre més trucades d'aquest tipus van ser els d'estiu. Concretament, el juliol (150.472 trucades), seguit de l'agost (141.709) i el juny (134.297). Pel que fa als dies, la revetlla de Sant Joan i el 5 d'agost, coincidint amb un incendi forestal a La Pobla de Montornès, va ser quan es van registrar més trucades.



Des de Tarragona, l'any 2016 es van fer 129.269 trucades, davant les 121.729 trucades fetes el 2015, un 6,2% més. Al voltant d'un terç de les trucades es van fer per motius de seguretat: 41.942 trucades el 2016 (32,4%) i 41.475 l'any anterior. Al voltant d'un altre terç de les trucades (un 32,2%) es van fer per demanar assistència sanitària: 41.635 trucades l'any 2016 i 38.572 el 2015. Per motius de trànsit van fer-se 20.377 trucades l'any passat (el 15,8%) i 18.514 l'any anterior. Per incendis es va fer el 5,5% de les trucades l'any passat (7.126 el 2016 i 5.461 el 2015).



El telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre l'any passat 21.242 trucades des de les Terres de l'Ebre, la meitat d'aquestes es van fer des del Baix Ebre (10.610 avisos). Respecte a l'any 2015, van suposar un 7,3% més que l'any 2015 (19.805 trucades). La majoria de les trucades (un 35,4%) van ser per demanar assistència sanitària: 7.516 trucades el 2016 davant les 6.659 trucades el 2015. Un 25,3% de trucades es van fer per motius de seguretat: 5.383 trucades l'any 2016 i 5.243 el 2015. Per trànsit es van fer 4.619 trucades (21,7%) l'any passat i 4.409 el 2015. Per incendis es van fer 1.335 trucades el 2016 (6,3%) i 1.258 trucades el 2015.