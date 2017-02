Vint-i-cinc persones s'incorporen al primer grup de treball del Pla d'Ocupació Municipal de Vila-seca

Faran tasques d’arranjament i manteniment a canvi d’un sou

Actualitzada 09/02/2017 a les 20:22

Aquest dijous al matí l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, juntament amb la regidora de Serveis al Territori, Manuela Moya, la regidora de Benestar Social, Lucia Teruel i el regidor de Dinamització Laboral, Josep Toquero, van donar la benvinguda als treballadors que s’han incorporat al primer grup de treball del Pla d’Ocupació Municipal que ha posat en servei l’Ajuntament de Vila-seca aquest 2017.



Un total de 25 persones estan rebent, fins al proper dia 15, una formació prèvia en competències clau. A continuació duran a terme tasques de manteniment de la via pública, la reparació de mobiliari urbà i el manteniment d’espais naturals. Els contractes laborals tenen una durada de sis mesos.



A banda d’aquests treballadors, també han estat a l’acte les dues persones encarregades del Pla i quatre treballadors del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i que es va endegar el passat 30 de desembre.



El Pla d’Ocupació és un programa destinat a aquelles persones que es troben en situació d’atur, i té l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral i promoure l’ocupabilitat de les persones que hi participen.



L’alcalde Josep Poblet va voler conèixer-los en persona i va aprofitar l’ocasió per demanar-los que aprofitin aquesta oportunitat «que es paga amb els impostos de tots els vila-secans, també els vostres», i els va instar a que, en dur a terme les feines assignades, ho facin amb eficiència, esperant també que en aquest període de sis mesos es forgin noves amistats i hi hagi un intercanvi formatiu que enriqueixi a tots els participants del pla.