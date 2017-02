Una il·lustradora monstruosa i un senyor molt divertit

Liliana Fortuny i Jaume Copons presenten l’últim volum de la col·lecció L’Agus i els monstres la llibreria Roca de Valls

Aquest divendres l’escriptor Jaume Copons i la il·lustradora Liliana Fortuny, autors de l’exitosa sèrie ‘L’Agus i els monstres’, van visitar la llibreria Roca de Valls per fer una trobada amb els seus lectors.



La sessió va començar a les sis, amb la presentació de vuitè llibre de la col·lecció, ‘La carta més alta’, que ja era a les mans de tots els nens i nenes que omplien la sala. Tot seguit els van proposar jugar a dibuixar, entre tots, un parell de monstres, com més bojos millor. «Aquí la regla més important és que res no és una tonteria. Els capellans i els professors que de petit em van dir que no s’han de dir tonteries no tenien raó. Nosaltres, per fer els llibres, en diem moltes, de tonteries», va explicar el Jaume. I a partir d’aquest moment, tot va ser una festa.



En Copons va repartir joc entre un auditori esvalotat però curiosament ordenat. I la Liliana Fortuny, vinga a dibuixar ulls, tentacles, banyes, mocs i ulleres amb diòptries. El resultat van ser un parell de monstres amb noms impossibles que es van acabar fusionant en un tercer ésser digne de fer amistat amb l’Agus Pianola, el protagonista de la sèrie.



En acabat, els nens i nenes van fer una filera i els autors van anar dedicant tots els llibres que els van donar (i alguns nens portaven la col·lecció sencera!). «No patiu, que fins que no acabem, no marxarem», va assegurar el Jaume. Potser per això, la concurrència va esperar tranquil·lament que la cua anés avançant. Ningú va marxar cansat d’esperar: tothom volia un dibuix de la Liliana i una signatura d’aquell senyor tan divertit.



‘L’Agus i els monstres’ ha acostat a molts nens i nenes a la lectura. Amb trobades com aquestes, Jaume Copons i Liliana Fortuny aconsegueixen, a més, que els lectors es facin còmplices dels autors. I això és sumar molts punts perquè els llibres –i la lectura– acabin sent importants a les seves vides.