Noves cares al capdavant de la colla castellera dels Xiquets de Vila-seca

Hèctor Soler, Marc Morales i Eva Rofín són el nou president i ‘cocaps’ de colla

Actualitzada 09/02/2017 a les 20:40

Els Xiquets de Vila-seca enceten el nou any amb noves Junta directiva i Junta tècnica. Els equips encapçalats per Carlos Lafont i Jordi Sasplugas han estat renovats en la darrera assemblea de la formació.



La nova Junta directiva està formada per Hèctor Soler (president), Albert Llop (vicepresident), Marina Rofín (tresorera), Dídac Pardo (secretari) i Esteve Grasset i Josep Poyo (vocals). La Junta tècnica té al capdavant el Marc Morales (cap de colla), l’Eva Rofín (2a cap de colla), Jose Luis Margalef i Albert Sintas (caps de pinyes) i Lídia Segovia (cap de canalla).



Tant el president com els ‘cocaps’ Marc i Eva, han estat amb els castellers des de la seva refundació, i en el cas de l’Hèctor i l’Eva, aquest lligam els ve de l’antiga colla. «Fa vint-i-cinc anys que faig castells amb els Xiquets, jo formava part de l’antiga colla, tot i que no m’agrada anomenar-la així, perquè penso que és la mateixa, tot i que en dues etapes diferents. Quan la colla va parar l’activitat vaig penjar la camisa a l’armari esperant que la joventut tornés a engegar, i quan vaig saber que tornaven, m’hi vaig reenganxar», explica el president. En el cas de la ‘cocap’, la tradició li ve de família: «tant l’avi com els tiets havien estat castellers de l’antiga colla, i tot i que jo no vaig arribar a fer castells, sí que corria pels assajos. Quan es va refundar vaig anar al primer assaig a la plaça de l’Església, i fins ara», detalla. El Marc, per la seva banda, es va estrenar en el món casteller ara fa tres anys, tot i que ha viscut alguna aturada a l’activitat castellera.

Pel que fa a les línies de treball dels nous responsables de la colla, tots tres coincideixen a afirmar que la feina feta fins ara ha estat molt bona, i que el que cal és continuar-la i obrir nous camps. En l’aspecte més tècnic, Eva Rofín apunta que tot i que la majoria de castellers són novells, en aquests tres anys s’han aconseguit resultats molt bons, i l’objectiu ha de ser mantenir-los i, si és possible, anar una mica més enllà: «en tres anys hem aconseguit fer castells de set, de fet al cap d’un any i mig d’engegar ja els estàvem fent, tot i que tenim l’espineta del set i mig. Hem d’intentar mantenir el nivell i no abaixar-lo, si la colla es compromet i treballem com s’ha de treballar, els resultats sortiran sols». Per la seva banda, el Marc apunta que els assajos seran els que marcaran el ritme a les actuacions: «ens regirem molt pels assajos, si van bé i les proves surten, anirem a plaça, però si hi ha dubtes i veiem que no, doncs tirarem enrere. Però la base serà treballar, treballar i treballar, i si la colla respon i estem bé, tirarem endavant». Els dos caps tècnics apunten que un dels principals esculls per aconseguir els seus propòsits és la falta de massa social. Una opinió coincident amb la del president, qui assegura que bona part de la gent és molt jove «amb tot el que això comporta de rauxa i ímpetu, però també vol dir que sovint tenen problemes d’estudis, canvi de residència.. i d’un any a l’altre hi ha moltes oscil·lacions. Ens interessa ampliar la banda d’edat».

Més presència al poble



A més de créixer socialment els de la camisa blau cel també s’han marcat com a prioritari guanyar visibilitat a Vila-seca, aconseguir que els ciutadans els vegin com la seva colla, i intensificar els lligams amb altres entitats locals. «Volem generar noves dinàmiques relacionades amb els castells, a banda de les que ja es feien, com els assajos oberts o els tallers a les escoles. Pensem en fer un dia que sigui la diada de la colla i acostar-nos als instituts», explica l’Eva.



En aquest sentit, tots tres apunten que el fet de tenir local els faria fer un salt, tant socialment com tècnicament, però admeten que, per les condicions que hauria de tenir aquest espai, no és fàcil aconseguir-lo. «En tot cas, si continuem amb la feina ben feta, i tothom veu que ens hem consolidat, que aquest cop la colla durarà més de 8 o 9 anys, potser serà més viable tenir el local», assegura el president.