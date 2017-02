Mor un motorista de la Riera de Gaià en un xoc frontal a Sant Vicenç dels Horts

El sinistre es va produir prop de les 21.30h d'aquest dijous

EFE

Actualitzada 10/02/2017 a les 10:48

Un motorista va morir ahir a la nit en una col·lisió frontal amb un turisme a l'N-340 a Sant Vicenç dels Horts, segons informa avui el Servei Català del Trànsit (SCT). el sinistre es va produir poc abans de les 21:30 hores a l'N-340, a l altura de Sant Vicenç dels Horts, quan, per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta, i el conductor d'aquesta, J.A.L.D., de 48 anys i veí de Riera de Gaià, va morir.



A més, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el conductor del turisme va quedar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital sanitari Sant Joan de Déu.



Arran de la incidència es van activar onze patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.



La via es va tallar durant dues hores en els dos sentits de la marxa i va quedar restablerta la circulació cap a les 23:30 hores, aproximadament.