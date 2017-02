Les obres de restauració de l'arc medieval acabaran en quinze dies

L'arc va aparèixer durant l'enderroc d'un immoble

Redacció

09/02/2017

En dues setmanes finalitzaran les obres de restauració de l’arc medieval que va aparèixer a l’aparcament al carrer Mossos d’Esquadra de Valls durant un enderroc. Membres de la Comissió Municipal de Patrimoni visitaven ahir la zona per conèixer els detalls sobre aquests treballs.



L’arc medieval va aparèixer l’any passat durant l’enderroc d’un immoble i ara s’esta procedint a la seva restauració amb unes obres que està previst que acabin en un parell de setmanes. D’entre les actuacions que s’estan duent a terme destaquen el contrafort que subjecta la part davantera i assegura l’estabilitat de l’arc i el revestiment de la tapa que s’ha fet amb materials de l’arquitectura tradicional: calç i pedra. També s’ha utilitzat acer inoxidable per a garantir una millor conservació de l’arc.



Per les obres, que estan pressupostades en 9.000 euros, es preveu un rebaixament del paviment a la zona. Les obres de millora i conservació d’aquest arc s’emmarquen en les actuacions de recuperació del patrimoni de Valls.



Els treballs d’enderroc que es van fer a l’àmbit dels carrers Mossos d’Esquadra, Santa Úrsula i Sant Antoni de Valls van deixar al descobert aquesta peça arqueològica.



Es tracta d’un antic arc medieval que va aparèixer adossat a la paret mitgera de l’immoble que hi havia situat al número 3 del carrer de Santa Úrsula.



El Consistori vallenc va anunciar la descoberta el 27 de novembre del 2015 tot i que diversos testimonis ja en tenien constància almenys una setmana abans. L’arc, que presentava un avançat estat de degradació, té, actualment, un aspecte completament renovat.