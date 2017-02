La Creu Roja de Tarragona obre un punt d'atenció a la Selva del Camp

Aquest nou espai, situat al pavelló d'entitats, donarà suport als serveis socials bàsics del municipi

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 11:03

La Selva del Camp compta, a partir d’aquest divendres, amb un punt d’atenció de la Creu Roja de Tarragona. Aquest punt estarà situat al pavelló d’entitats del municipi i properament es concretarà l’horari i els dies d’atenció al públic. Tot i això, l’oficina provincial continua a la disposició dels habitants del municipi.



Aquest nou punt d’atenció donarà suport als serveis socials bàsics del municipi, com ara els d’ajuda alimentària i atenció a la gent gran. Aquest és un primer pas perquè la Creu Roja tingui un local a la Selva del Camp i, posteriorment, es puguin desenvolupar més programes i actuacions.

L’acte de presentació de l’espai tindrà lloc aquest divendres ales 20h a l’Auditori Santa Llúcia. Hi assistiran el President Provincial de Creu Roja a Tarragona, Ramon Grau, i la coordinadora provincial de Creu Roja a la demarcació, Anna Sabaté. També comptarà amb la presència del grup de voluntaris responsables de tirar endavant el projecte juntament amb la institució, representats per Montserrat Soronellas, Josep Barceló i Jaume Miralles.



Creu Roja fa una crida a tots els selvatans i selvatanes que vulguin col·laborar a tirar endavant el projecte a través del voluntariat. També es convida a la presentació a les empreses i entitats del municipi perquè puguin col·laborar-hi ja sigui econòmicament o en espècies. Actualment Creu Roja a Tarragona té presència a 27 punts de la demarcació i la cobertura de la institució arriba a 173 municipis tarragonins.