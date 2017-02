«Hi ha un compromís de les empreses per contractar gent que hagi fet cursos»

Els cursos professionalitzadors es vinculen al programa Impuls a l’ocupació, amb subvencions a empreses contractants

— Com es confecciona el contingut de la Guia de Formació?

Aquesta és una guia que no és nova, fa anys que està consolidada, i té una peculiaritat: és un catàleg treballat amb les inquietuds formatives que ens manifesta el teixit empresarial de la zona. Quan ens entrevistem amb els empresaris aprofitem per detectar o demanar-los les seves inquietuds o preocupacions en temes de formació. Amb elles completem la guia que ara estem oferint.



— Enguany incorpora diverses novetats, la primera són els cursos professionalitzadors. En què consisteix aquesta proposta?

Els cursos professionalitzadors, que tenen una durada superior a 80 hores, van molt lligats al programa Impuls a l’ocupació, pel qual oferim un incentiu de 3.000 euros a les empreses que contractin, durant un mínim de sis mesos, persones que hagin fet un curs professionalitzador. D’aquesta manera estem fent que la formació estigui estretament lligada a l’ocupació, i també és una manera de primar o afavorir aquelles persones que tenen un interès per formar-se i trobar feina.



— També s’incorpora la pràctica en empreses.

Sí, jo sóc un gran defensor del sistema de formació dual, és a dir, la formació que es fa a l’aula però també inclou pràctiques en empreses reals. És una fórmula que cada vegada està més present, sobretot als centres de formació secundària i als instituts. Nosaltres no podem oferir formació dual, estrictament parlant, però sí que podem fer una formació en aula i després pràctiques en empreses amb les que tenim acords, com Dia o Adecco. Amb aquest sistema, si un empresari et veu treballar, funciones bé i veu que rendeixes en el període de pràctiques, quan necessiti contractar gent et vindrà a buscar a tu.



— També hi ha dues modalitats de preus.

Els preus són súper modestos. Però és que a més enguany hem introduït una bonificació per a persones que estan a l’atur, així que ja no hi ha excusa per no fer formació, perquè tot i que el cost real és molt més elevat, estem oferint cursos que el més car costa 40€ i 8€ per a les persones aturades.



— Quines novetats hi ha, en quant a l’oferta de cursos al nou catàleg?

Hem incorporat per exemple un curs de Secció de productes frescos, perquè les grans superfícies estan demanant gent que sàpiga preparar carn i peix. També hi ha un curs d’Operacions de manteniment, perquè hem detectat que molts hotels ho estan demanant, fins i tot per incorporar la gent a plantilla, tenen ganes de tenir personal propi amb aquesta formació. El curs de soldadura és molt potent, i ha de ser útil per donar entrada a l’empresa química. L’any passat vam fer un curs de manteniment d’instal·lacions industrials i ara ens demanen gent que sàpiga una mica més de soldadura, perquè costa trobar persones que sàpiguen soldar bé. Són cursos que tenim bastanta confiança que puguin anar bé, i a més hi ha un compromís per part de les empreses, que si obren noves superfícies o han d’augmentar plantilla, intentaran contractar gent que hagi passat pel curs i que ja tindran provats, perquè hauran fet un període de pràctica.



— Els cursos d’idiomes són gairebé imprescindibles.

Sí, n’hi ha que els repetim sempre. Enguany, curiosament, ens demanen formació en francès, perquè el mercat rus ha retrocedit una mica, i ara hi ha més presencia de francesos. Un altre curs que té demanda és el de llengua de signes. L’any passat ja el vam oferir i enguany ens l’han tornat a demanar, va ser una sorpresa però realment té la seva sortida en el sector serveis.



— Després hi ha oferta formativa que és gairebé imprescindible per optar a determinades feines.

Sí, l’ofimàtica, per exemple, és pràcticament obligatòria. O el curs de carretoner, si vols treballar en el sector logístic, que a la nostra zona sembla que va en augment. O el de TPC… Avui dia, quan algú vol contractar personal, et demana que ja vinguis amb el carnet.



— Hi ha manera de fer seguiment o saber l’impacte dels cursos en la contractació posterior?

Nosaltres fem seguiment, tot i que l’èxit al 100% no existeix, perquè no tothom que fa cursos formatius troba feina. També hi ha cursos que tenen més bona acceptació i altres en què consta més la inserció, però aquí també hi juga un paper el currículum de la persona, de vegades els empresaris busquen formació però també experiència, d’aquí que haguem incorporat la pràctica en empreses. I en els serveis turístics tenim la problemàtica de la precipitació, no hi ha temps per als períodes de formació i adaptació, sinó que en un hotel, des del primer moment, has d’anar al 100%. El feed-back el tenim dels mateixos empresaris, que ens vénen a buscar gent, i també fem arribar el catàleg a totes les empreses del municipi perquè vegin els cursos que fem i puguin contactar amb nosaltres per contractar gent. De totes maneres, insistim en que sense formació no hi ha ocupació. I cada vegada t’has de reciclar més, perquè el mercat és més canviant i hi ha exigències tècniques a nivell de carnets acreditatius: si no tens carnet de carretoner no pots portar un toro, per exemple. Per això el nostre consell és que la gent s’ha d’empoderar, com més empoderament tingui, perquè té més capacitació, més capacitat de trobar de feina tindrà.



— A més dels esforços formatius, a l’Ajuntament també s’aposta pels Plans d’ocupació. Quin és el perfil de les persones a qui s’adrecen aquestes iniciatives?

Volem fer una intervenció important per a les persones que tenen més problemàtica per a la inserció laboral, amb un atur de llarga durada i una major dificultat per trobar feina.



— Com es fa la selecció dels candidats?

Tothom s’hi pot inscriure lliurement, tot i que cal complir uns requisits. A partir d’aquí un tribunal fa la selecció atorgant una puntuació a cada candidat. Aquest procés de selecció va molt lligat amb Benestar social, perquè no es mira solsament el tema de l’atur, sinó també el risc d’exclusió social i altres aspectes. El tribunal que pren la decisió està format per tècnics de l’Ajuntament, no hi ha intervenció política.



— Abans de començar a treballar els candidats fan unes hores de formació. En què consisteixen?

Es treballa l’autoestima, la motivació, per fer créxier emocionalment a les persones, que potser se senten una mica ensorrades per les circumstàncies. S’intenta reconduir aquesta situació i explicar-los que tornaran a ser útils, cobrant un sou, i que poden tornar a entrar en el mercat laboral. L’altre gran objectiu del pla és que aprenguin un ofici o millorar el que ja feien per tal de fer créixer el seu currículum. També se’ls orienta, perquè com que el pla es fa al matí, a la tarda poden seguir formant-se amb els cursos de formació.



— Ja fa uns anys que es duen a terme aquests plans. Són exitosos?

Passats els sis mesos hi ha gent que treballa i aconsegueix el creixement personal. L’èxit és que les persones que acabin tinguin moltes més opcions de treballar. A més, aquest projecte també va lligat amb les ajudes a les empreses, ja que incentivem la contractació de persones que hagin passat per un Pla d’ocupació per intentar ajudar encara una mica més als treballadors que han demostrat que tenen interés i necessitat. La nostra fita és baixar els índexs d’atur, portem 41 mesos seguits en què la taxa d’atur és millor que la del mateix mes de l’any anterior, però volem baixar dels dos dígits. Al juliol ens vam situar en un 10,22% d’atur, però volem un 9, o un 8, o menys i tot. Estem en aquesta lluita, amb la voluntat de prioritzar l’atenció a les persones, i en aquest objectiu pensem que l’ocupació és bàsica. No entendríem destinar tot a serveis socials i res a ocupació, perquè l’únic que aconseguiríem és que la borsa de Serveis socials es fes cada cop més gran. Si la gent troba feina, segur que molts problemes de casa se solucionen.