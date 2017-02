El Barça fa arrels a Torredembarra.

El projecte FutbolNet de la Fundació FC Barcelona ajuda a formar joves a la localitat torrenca

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 13:16

El Barça està molt present a Torredembarra. I és que la Fundació FC Barcelona està desenvolupant en el municipi torrenc el projecte FutbolNet de la Fundació FC Barcelona.



El programa es desenvolupa a les instal·lacions de l’Institut Torredembarra, en dues sessions de dues hores per setmana i hi prenen part 40 nois i noies. FutbolNet ha començat a Torredembarra amb molta força, amb un bon equip educatiu i un grup de participants que gaudeixen d’un programa on ells són els protagonistes de l’acció educativa.



El futbol de FutbolNet té unes regles especials. Per exemple, no existeix la figura de l’àrbitre sinó la del «mediador», un moderador que tutela el joc sense amonestar. Els equips són mixtes. Les sessions es divideixen en tres parts: una discussió anterior al partit per parlar del valor que es treballarà durant la sessió i pactar les normes del partit, un partit de futbol i una xerrada posterior. El diàleg es converteix en una part del joc i no en un complement.



Durant la seva aplicació, FutbolNet fa incidència en cinc valors com a essencials: esforç, respecte, treball en equip, humilitat i ambició. Al voltant de cadascun d’aquests conceptes es juga una lligueta i l’equip guanyador no és el que marca més gols sinó el que millor ha aplicat les normes del valor.