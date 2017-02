Ciutadans denuncia que no s'hagi convocat cap Consell Escolar Municipal

Durant aquest curs escolar no se n'ha convocat cap

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a Cambrils ha denunciat que l'alcaldessa «no hagi convocat cap Consell Escolar Municipal des de l'inici del curs actual». Així ho ha expressat la regidora de Cs, Encarni Bello, la qual recorda que «en els Consells Escolars s'acorden temes d'interès com el calendari escolar, els dies festius de lliure ubicació o les taules de treball». Ha lamentat també que «des del 13 de juny de l'any passat, no s'hagi convocat cap Consell».



La regidora ha recordat que «l'òrgan està format per representants de la comunitat educativa, professorat, personal d'administració, representants de l'Associació de Mares i Pares i dels grups polítics amb representació al Consistori». Tanmateix, ha destacat que «una de les seves principals funcions consisteix a connectar a la comunitat educativa amb la societat amb la finalitat de solucionar diferents problemàtiques que van sorgint durant el curs escolar per avançar en l'èxit escolar dels alumnes, la inclusió social o la participació de les famílies». Per això, ha instat a Mendoza a «convocar-ho al més aviat possible».