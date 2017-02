Aprofita que té les claus de la casa on fa feines per robar mentre l'amo és fora

El presumpte lladre, un veí de Roda de Berà de 46 anys, va ser detingut aquest 6 de febrer

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 6 de febrer un home de 46 anys, nacionalitat espanyola i veí de Roda de Berà com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.



Els fets es remunten al passat 2 de gener, quan l’amo d’una segona residència de Roda de Berà va adonar-se que havien entrat a robar a casa seva mentre havia estat fora. Concretament l’home va trobar l’interior del domicili regirat i va veure que li faltaven diversos elements de la casa, com aixetes, un lavabo i cables de coure.



Després de posar una denuncia pel robatori, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació que ha conclòs amb la identificació i detenció del presumpte autor dels fets. Gràcies a diversos testimonis els agents van tenir coneixement que el presumpte lladre era un conegut de l’amo de la casa. Aquest hauria entrat a robar aprofitant que tenia accés a les claus de la casa, on hi havia realitzat algunes feines.



L’home, que no té antecedents, va ser detingut aquest 6 de febrer com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força amb clau falsa. La detenció va quedar sense efecte amb l’obligatorietat que el presumpte lladre es presenti davant del jutge.