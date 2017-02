Un dels ossos localitzats a la platja de la Pineda és un fèmur de dona

El conseller d'Interior, Jordi Jané, confirma més de 40 peces, 31 de les quals són restes animals i de tres «encara no es pot assegurar ni descartar l'origen humà»

Actualitzada 09/02/2017 a les 15:00

Almenys un dels ossos trobats a la platja de la Pineda és d'origen humà i pertany a una dona de la qual es desconeix encara la identitat. El conseller d'Interior, Jordi Jané, s'ha referit aquest dijous, en el marc d'una visita al CAT112 per presentar el Cos Consular que atendrà trucades d'emergència en 50 idiomes a partir de dilluns, a les restes que s'han anat destapant a la sorra «al llarg de les darreres setmanes». Jané va precisar que els resultats de les anàlisis realitzades als primers ossos conclouen que «n'hi ha 31 que són d'algun animal, un fèmur d'una senyora i altres tres dels quals encara no es pot assegurar que tinguin un origen humà però no es pot descartar».



El conseller concretava que «en aquest moment sobrepassem la quarantena de restes òssies» i és per això que «encara en queden part per analitzar», i preferia no pronunciar-se sobre la possibilitat que aquestes tres de la primera trentena, recollides al gener i que encara resten per estudiar, fossin o no també d'una persona. El responsable d'Interior subratllava que «la informació és dinàmica i, per tant, que jo no estigui explicant no vol dir que ara mateix no s'estigui avançant més en aquest tema» i, de fet, rebia la notificació dels resultats sobre els ossos en el transcurs de la mateixa compareixença davant els mitjans.



L’Institut de Medicina Legal de la Generalitat a Tarragona s'està fent càrrec de les anàlisis, que encara haurien de determinar la procedència de, com a mínim, una desena de peces més, mentre se'n continuen trobant a la platja de la Pineda en els últims dies, probablement arrossegades a terra per les corrents marines.