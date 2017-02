La DO Montsant presenta els seus vins a Munic

Alemanya és el segon país en volum d'exportacions de vins de la DO tarragonina

Redacció

Actualitzada 09/02/2017 a les 16:37

La DO Montsant presentarà els seus vins a Munic, Alemanya, el pròxim dilluns dia 13 de febrer, en un acte adreçat a professionals del sector. Importadors, distribuïdors, canal Horeca, botigues especialitzades i premsa, entre altres, es donaran cita en aquest acte per conèixer en exclusiva cellers i vins de la DO tarragonina.



Alemanya és el segon país per volum d’exportació de vins Montsant. De fet, l’exportació suposa prop del 40% de la comercialització d’aquesta DO. I, en el cas d’Alemanya, s’hi ha exportat una mitjana de gairebé 500 mil ampolles anuals en el període 2012-2015.



En la missió comercial a Munic, organitzada pel Consell Regulador amb el suport de l’oficina d’ACCIÓ de Berlin, hi prendran part 15 cellers de la denominació d’Origen: Can Blau, Celler Malondro, Celler Masroig, Cellers Sant Rafel, Cellers Unió, Clos Mesorah, Coca i Fitó, Cooperativa Falset Marçà, Josep Grau Viticultor, Mas de l’Abundància, Orto Vins, Portal del Montsant, Vendrell Rived, Vins de Mas Sersal i Vinyes Domènech.



Pilar Just, presidenta de la DO Montsant, explicava que, a més «l’acte de Munic es complementa amb la presència de la DO Montsant i els seus cellers a la fira Prowein (al març a Düsseldorf), una cita importantíssima del sector en la que seguir treballant perquè fructifiquin acords comercials que permetin augmentar la presència i el valor dels nostres vins a Alemanya, i també a altres països».



L’acte de la DO Montsant a Munic s’iniciarà a les 14h amb una masterclass adreçada a una selecció de 30 professionals, masterclass sobre la DO que dirigirà la sommelier Yvonne Heistermann. Tot seguit, i fins a les 20h, els cellers desplaçats a Munic presentaran els seus vins en un showroom obert als professionals. En el darrer tram del showroom també hi podrà assistir públic final, clients vip d’empreses convidades a l’acte.

La presentació de Montsant a Munic compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea.