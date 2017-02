El presumpte lladre es va emportar una televisió, ja que el robatori es va veure interromput per l’arribada de la propietària del domicili

Un home de 23 anys, nacionalitat espanyola i veí de Calafell ha estat detingut aquest 6 de febrer per un robatori amb força comès el passat 3 de novembre en un domicili de Torredembarra.



El presumpte lladre va forçar la finestra de la casa per tal d’entrar a l’interior i es va emportar la televisió. L’home també havia deixat preparats altres objectes per emportar-se, tot i que en tornar al domicili va veure que la propietària havia arribat a casa, per la qual cosa va fugir.



Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació a partir de la qual han pogut identificar el presumpte autor dels fets, que va ser detingut aquest dilluns. La detenció ha quedat sense efecte amb el compromís de presentar-se davant del jutge.