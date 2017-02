Decreten l'arxivament de la causa contra l'exalcalde dels Garidells

El metge forense dictamina que l’encausat, Amadeu Duch, de 83 anys, té una limitació cognitiva entre lleu i moderada

Actualitzada 08/02/2017 a les 21:44

«Estic decebuda amb la justícia. No ens hem pogut ni explicar. Ens sentim enganyats i estafats. Ha estat una galleda d’aigua freda». Així és com se sentia ahir Remei Rull, una de les propietàries que pertany a l’Associació de Propietaris de la Malaluca, davant l’arxivament provisional de la causa contra Amadeu Duch, l’exalcalde dels Garidells, a qui van denunciar pels presumptes delictes de suborn i prevaricació.



Remei Rull i la resta de perjudicats pels suposats tractes desiguals que van rebre per part de l’exbatlle a l’hora de construir a la urbanització la Malacuca dels Garidells havien de declarar ahir davant del jutge, però no ho van poder fer. L’informe del metge forense feia ahir un gir «decebedor» als onze anys d’espera dels afectats en dictaminar que Amadeu Duch –qui el dia anterior havia al·legat tenir problemes auditius a l’hora de respondre a les preguntes del tribunal– té una limitació cognitiva entre lleu i moderada que impedeix que sigui processat.



Cristina Ucelay, la lletrada que representa l’acusació particular, sospita que, després del sobreseïment provisional, la causa s’arxivarà definitivament. «I seria el moment de mirar endavant i que l’actual ajuntament busqui una solució digna per a tothom i oferir un tracte igualitari per tots els veïns en l’ordenament urbanístic», afegia Ucelay. Un dels afectats i denunciants, de fet, va haver d’executar a l’ordre d’enderroc d’un habitatge recentment. L’arxivament de la causa, d’altra banda, anul·la també la possibilitat de donar veu als agents rurals que, en el seu dia, van elaborar un ampli informe sobre les construccions que es duien a terme a la urbanització objecte del conflicte. Aquests havien de testificar avui, també a l’Audiència Provincial.



Amadeu Duch, alcalde del municipi entre 1966 i 2015, s’enfrontava a tres anys de presó i 24 d’inhabilitació, segons la petició de Fiscalia, pels presumptes delictes de suborn i prevaricació. Se l’acusava d’haver-hi demanat 3.000 euros de «donatiu anònim» als veïns que construïen a terrenys rústics no urbanitzables, a canvi de legalitzar la construcció, a la qual cosa es van negar els denunciants. Per contra, el batlle hauria fet els «ulls grossos» davant la situació de presumpta il·legalitat d’alguns habitatges que altres veïns van construir també en terrenys amb la mateixa qualificació de terrenys rústics no urbanitzables.