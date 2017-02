Calçotada a Andorra la Vella per celebrar 50 anys d'agermanament amb Valls

En l’esdeveniment, que tindrà lloc el 12 de febrer, es repartiran 600 racions de calçotada acompanyades de botifarra, pa vi i un pitet commemoratiu

Redacció

Actualitzada 09/02/2017 a les 10:22

Com no podia ser d’una altra manera, els calçots seran els protagonistes del 50è aniversari de l’agermanament entre Valls i Andorra la Vella, que té lloc aquest 2017. Per celebrar-ho s’ha organitzat una calçotada popular el proper diumenge 12 de febrer a la plaça del Poble d’Andorra. En total es repartiran 600 racions de calçots de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls per set euros. El preu també inclou una terrina de salsa, botifarra, una llesca de pa, vi de la DO Tarragona i un pitet commemoratiu.



Per altra banda, també en el marc d’aquest aniversari Valls acollirà el 26 de març una Escudella Popular a càrrec dels Escudellaires d’Andorra la Vella. També està previst que l’agost se celebrin dues trobades institucionals, l’1 d’agost a Valls i el 6 a Andorra la Vella, coincidint amb la seva Festa Major.



Els actes estan organitzant conjuntament entre Comú d'Andorra La Vella i l'Ajuntament de Valls. Les ciutats estan agermanades des del 1967 quan es va signar el protocol d'agermanament entre les dues ciutats, que va ser validat per la federació de viles agermanades. Pere Canturri i Joan Sasplugas, en representació del Comú Andorra La Vella, i Romà Galimany, l'alcalde de Valls, van ser els subscriptors de l'acord. El de Valls va ser el primer agermanament d'Andorra La Vella, al qual han seguit Sant Pol de Mar, Foix i, recentment, Bariloche.