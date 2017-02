Un centenar de trompistes es reuniran a Vila-seca aquest cap de setmana

El Conservatori de Música acull una nova edició de la Trobada de Trompistes de Catalunya

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 17:42

El Conservatori de Música de Vila-seca acollirà el 10, 11 i 12 de febrer la 9a Trobada de Trompistes de Catalunya, amb la participació d’un centenar de trompistes. La trobada és oberta a trompistes aficionats, estudiants o professionals i està organitzada per l’Associació Catalana de Trompistes. Els participants intercanviaran experiències i gaudiran tocant el seu instrument, ajudant així a la projecció de la trompa a la societat.



Per aquesta trobada, el Conservatori comptarà amb solistes de les principals orquestres europees, professors i representants d’importants marques d’accessoris i instruments, i la col·laboració de diferents agrupacions musicals d’arreu de l’Estat. Per la seva banda, els trompistes vindran de tota Catalunya, d'arreu de l'Estat, Alemanya, Holanda i també Llatinoamèrica.



El programa previst s’encetarà amb el Concurs d’Interpretació de Trompa (de nivell superior) a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira, divendres dia 10 a les 4 de la tarda. El dissabte concentrarà el plat fort de la trobada amb la presentació i benvinguda a càrrec del professor del Conservatori Antoni Alburquerque, el qual estrenarà la seva obra 'Fanfàrria Vila-secana' a les 10.00 h a l’Auditori Josep Carreras. A continuació tindran lloc les classes magistrals a diferents espais del Conservatori que s’allargaran durant tot el dia i a les 11 del matí els participants i alumnes podran construir una trompa a través d’un taller coordinat per l’AMPA del centre. Per finalitzar el dia, a les 7 de la tarda es preveu un concert de solistes amb el quartet de corda i el pianista Alan Branch, a l’Auditori Josep Carreras.



La cloenda de la trobada arribarà el diumenge 12 de febrer, amb tot un seguit de classes grupals, un concert de grups de trompa a l’Auditori Josep Carreras a la 1 del migdia i un concert de jazz acompanyat de vermut al vestíbul, que posarà punt i final a l’esdeveniment.