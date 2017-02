Smart Times 2017 se celebrarà a Salou el 16 i el 17 de juny

El president de Mercedes-Benz España, Reiner Hoeps, ha visitat Salou per comunicar-li-ho a l’alcalde, Pere Granados

Salou serà la seu de la trobada anual d’Smart Times, que se celebrarà els propers 16 i 17 de juny del 2017. Així li ho han comunicat la Dra Annete Winkler, CEO Smart i el president de Mercedes-Benz España, Reiner Hoeps a l’alcalde de Salou, Pere Granados.



Aquest esdeveniment internacional aplega cada any en una ciutat diferent centenars d’aficionats i amants d’aquest vehicle de tot el món. Enguany hi haurà un extens programa d’actes a realitzar, a més de la tradicional concentració i recorregut d’Smart’s per la ciutat. L’any passat es van reunir més de 1.600 Smarts en la concentració que es va dur a terme a Hamburg, Stuttgart.



L’alcalde els ha manifestat la seva satisfacció per haver escollit Salou per la trobada i els ha dit que «iniciatives com aquesta prestigien i donen bona imatge a la ciutat, i per això sempre seran benvingudes».