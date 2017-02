Comença el judici contra l'exalcalde dels Garidells per presumpte suborn

Amadeu Duch, qui va ser batlle més de 40 anys, va al·legar problemes auditius davant del jutge i s’ajorna la seva declaració

Actualitzada 07/02/2017 a les 21:12

La declaració davant del jutge de l’exalcalde dels Garidells, Amadeu Duch, va haver d’ajornar-se ahir en al·legar problemes auditius a l’hora d’escoltar les preguntes del tribunal. El metge forense ha d’avaluar si l’acusat, qui té 81 anys, és apte per comparèixer en la vista oral i, en cas afirmatiu, seria l’últim en fer-ho. El judici s’allargarà, com a mínim, fins al pròxim dijous.



Quasi dotze anys després de la disputa en aquest petit poble de l’Alt Camp, ahir començava el judici contra qui va ser alcalde dels Garidells durant més de 44 anys pels pressumptes delictes de suborn i prevaricació, a la secció segona de l’Audiència Provincial.



A Duch se l’acusa d’haver demanat, suposadament, 3.000 euros de «donatiu anònim» per tal de legalitzar la construcció d’un habitatge i una bassa en una finca rústica de la urbanització Malacuca, sota amenaça de començar l’expedient per obligar al seu enderroc. El veí es va negar a pagar en saber que no obtindria cap justificant ni rebut del pagament que, presumptament, li demanava l’aleshores alcalde. Per aquest motiu, la fiscalia l’acusa d’un presumpte delicte de suborn. El ministeri públic demana tres anys de presó i 24 d’inhabilitació per a càrrec públic per aquest delicte i per dos més de suposada prevaricació.



La denúncia va ser interposada per l’Associació de Propietaris de la Malacuca. Segons els afectats, que pertanyen a l’agrupació, Duch «feia els ulls grossos», presumptament, amb altres veïns del municipi que també van construir en finques rústiques no urbanitzables; en concret per haver-ho fet al bell mig d’un oliver i també al costat del Francolí. Amadeu Duch no hauria sancionat de la mateixa manera a aquests dos propietaris, abstenint-se d’aquesta manera a iniciar les accions obligatòries de disciplina urbanística i restauració de la legalitat urbanístiques.



Els dos veïns als quals l’alcalde hauria afavorit havien de declarar també ahir en la primera vista del judici. Però, quan va ser el torn d’Amadeu Duch de respondre a les preguntes del tribunal, aquest va començar a dir que no sentia bé les preguntes i a demanar que li repetissin. Per aquest motiu, la vista va quedar suspesa, a l’espera de l’informe forense.



Mentrestant, el judici continuarà avui amb la declaració dels propietaris afectats, i continuarà demà amb el testimoni dels agents rurals que, en el seu dia, van redactar els informes sobre les construccions que s’hi estaven duent a terme al municipi.

El judici contra un dels alcaldes més veterans –ho va ser des del 1966 fins al 2015– arriba gairebé dotze anys després de les disputes entre el grup de veïns –en el qual hi ha una rival política del batlle– i Amadeu Duch.