Adif destina 4,8 MEUR en renovar la via del tram Móra la Nova-Reus-Tarragona

Les obres s'han adjudicat a l’empresa Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania i tenen un termini d'execució de 8 mesos

Actualitzada 08/02/2017 a les 13:21

Adif ha impulsat noves actuacions per la millora de la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries en la línea Barcelona–Móra la Nova-Zaragoza. Una d’elles és l’adjudicació dels treballs de renovació de la via en el tram Móra la Nova-Reus-Tarragona, amb una inversión superior a 4, 8 milions d’euros.



El contracte d’obres s’ha adjudicat a l’empresa Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania amb un pressupost de 1.906.904,2 euros amb IVA inclòs. En concepte de materials i serveis proveïts per Adif s’afegeix a aquest import una partida de 2.917.267,4 euros sense IVA. Les obres tenen un termini d’execució de 8 mesos.



Els treballs es duran a terme en tres túnels d’aquest trajecte i consistirán en la rehabilitació de via. Per a aconseguir-ho es renovarà el carril i travesses, s’aportarà balast i es substituiran les subjeccions i les soldadures aluminotèrmiques. També es duran a terme altres actuacions complementàries a l’armament de via, instal·lacions de seguretat i connexions i sistemes d’electrificació. Per altra banda, es realitzaran operacions tècniques d’anivellament i alineació per optimitzar els paràmetres geomètrics de la via. L’objectiu d’aquesta actuació és augmentar els nivells de seguretat, regularitat i confort de les circulacions ferroviàries.