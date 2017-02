La jornada va tenir lloc el 5 de febrer en el marc dels actes de la Festa Major d'Hivern de Salou

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 15:46

El Club Nàutic Salou va organitzar una Jornada de Portes Obertes a les seves instal·lacions el passat 5 de febrer en el marc dels actes de la Festa Major d’Hivern de Salou. Un gran nombre d’assistents va poder gaudir de la jornada, que va comptar amb visites guiades i diversos tallers. Per altra banda, el vent de mestral va impedir poder fer les tradicionals sortides amb embarcacions. Per finalitzar l’acte, l’Ajuntament de Salou va organitzar la tradicional fideuada per a tots els assistents.