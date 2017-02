Un regidor del PSC de Torredembarra denuncia que ha patit 'sextorsió' a les xarxes

Jordi Solé ha estat amenaçat amb difondre un vídeo-muntatge de contingut sexual

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 14:01

Jordi Solé, regidor socialista de Torredembarra ha denunciat a través de la seva pàgina de Facebook que han intentat fer-li xantatge amb un suposat vídeo de contingut sexual.



Solé ha alertat sobre l'ús de dades personals i que li estan demanant 2.000 euros per no fer públic, enviant-lo a familiars i amics, un vídeo-muntatge de contingut sexual. Solé ha anunciat que presentarà denúncia per aquest intent d'extorsió.



Les amenaces arriben utilitzant el servei de missatgeria instantània de Facebook, el Messenger que en dispositius mòbils s'instal·la com una aplicació a banda. En les captures que ha fet públiques el regidor es pot veure com també s'adjunten imatges de l'enllaç a un suposat vídeo penjat a Youtube i els contactes personals als quals se'ls enviarà segons l'amenaça.



La 'sextorsió' no és un fenomen nou i ja el 2014 van començar a produir-se denúncies d'amenaces de difondre muntatges sobre les víctimes. Els primers casos es referien a continguts de caràcter pedòfil, però també eren habituals els de contingut estrictament sexual, com li passa ara al regidor torrenc.