Orange invertirà 3,2 MEUR a Calafell per desplegar la fibra òptica

La companyia ha encetat una campanya per explicar dels avantatges d’aquesta tecnologia als veïns

Redacció

Actualitzada 06/02/2017 a les 21:29

L’operadora de telecomunicacions Orange invertirà 3,2 milions d’euros a Calafell per desplegar-hi la xarxa de fibra òptica. L’empresa calcula fer arribar aquesta tecnologia, llargament reclamada al municipi, a més de 19.000 llars i negocis. Operadora i empresa han acordat accelerar aquest desplegament, així com per millorar la cobertura mòbil amb la tecnologia 4G.



L’alcalde, Ramon Ferré, va rebre ahir la gerent de Relacions Institucionals d’Orange España, Montserrat Cerez, i al gerent de fibra a Catalunya d’aquesta operadora, José Manuel Serra, per valorar l’estat dels projectes. Orange va comunicar que la seva intenció es fer arribar la fibra a la pràctica totalitat de les unitats immobiliàries del municipi. La companyia preveu executar la major part d’aquest projecte durant l’any 2017. Per aconseguir-ho és un factor clau la concessió dels permisos d’instal·lació per part de les comunicats de propietaris i administradors de finques. Amb aquesta finalitat, els tècnics d’Orange han començat aquests dies les visites als veïns i comunitats per informar-los dels avantatges de la instal·lació de la fibra òptica, que és gratuïta i no significa cap compromís de contractar serveis. En un comunicat que ha publicat, Orange ha recordat que ja ha invertit 300.000 euros en el llançament dels serveis mòbils 4G al municipi. «Gràcies a això», diu l’operadora, «més del 90% dels calafellencs poden gaudir de la màxima velocitat en transferència de dades mòbils».De la seva banda, l’alcalde va destacar els beneficis que representen els projectes d’aquesta operadora, «i d’altres que vulguin entrar al nostre municipi», tant per als ciutadans particulars com «per al desenvolupament econòmic i empresarial de Calafell, que té en les males telecomunicacions, amb xarxes i tecnologies obsoletes, un dels seus principals hàndicaps». Segons l’operadora, projectes com el de Calafell formen part de «l’ambiciós pla de desplegament de xarxes de nova generació que està duent a terme Orange España, per arribar amb la seva xarxa a 14 milions de llars el 2019».