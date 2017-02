Mor un home després de xocar contra un arbre amb el seu vehicle a Mont-roig

El SEM no ha pogut fer res per salvar la víctima, de 44 anys

Actualitzada 07/02/2017 a les 19:54

Un home de 44 anys ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit que ha tingut lloc a dins del municipi de Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els Bombers de la Generalitat han informat que el sinistre ha tingut lloc poc després de dos quarts de quatre a la carretera que va de la urbanització El Casalot al Club de Golf. Per causes que s'investiguen, un vehicle que circulava per aquesta carretera ha sortit de la via i ha acabat impactant amb un arbre. El conductor i únic ocupant ha mort. Els Bombers, que hi han enviat dues dotacions, han hagut de fer tasques d'excarceració per recuperar el cos. A banda dels Bombers, efectius de la Policia Local de Mont-roig del Camp i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat al lloc de l'accident.