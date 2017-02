El fotògraf Rozada 'torna' a Valls

Una mostra ofereix imatges de la ciutat que va fer entre els anys 1889 i 1915

El Museu de Valls oferirà una mostra d’instantànies de Ramon Rozada, qui durant vint-i-sis anys, entre el 1889 i el 1915, va fotografiar Valls. La mostra s’inaugurarà el proper divendres, dia 10 de febrer, a les 20 hores. Rozada (1859-1938) Fotògraf, escenògraf, periodista, posarà en valor la figura de Ramon Rozada, i és fruit del treball conjunt del Museu de Valls, l’Arxiu Municipal de Valls i l’Associació Cultural Baixa Segarra. L’exposició, comissariada per l’arxiver Jep Martí, inclou materials de la donació efectuada per la família del fotògraf a l’Arxiu Municipal de la ciutat i aporta dues-centes imatges, entre originals i còpies modernes.



Ramon Rozada va exercir com a fotògraf a la ciutat de Valls entre els anys 1889 i 1915, establint-se posteriorment a Santa Coloma de Queralt. Aquesta serà la primera exposició en què es podrà tenir una àmplia visió de qui era i què va fer Ramon Rozada, ja que mai fins ara se li havia dedicat una biografia, per recopilar el que se sabia i investigar els moments més desconeguts de la seva trajectòria vital. Amb la que s’inaugura el pròxim divendres, es dóna el tret de sortida a l’any expositiu a l’edifici del passeig dels Caputxins, després de la inauguració de la mostra de Pere Català i Pic a la Biblioteca Popular.



Ramon Rozada Suárez va néixer a la Corunya el 17 d’abril de 1859 i va morir a Santa Coloma de Queralt, el 16 de desembre de 1938. Va ser fotògraf, pintor d’històries, escenògraf, decorador, professor de dibuix, escultor, periodista, dramaturg, actor, tramoista i maquinista de cinema, entre d’altres. Operari en el taller del fotògraf Julio Ginés Torres a Tarragona, entre el 1885 i el 1889 va ser director de la sucursal que aquest fotògraf va obrir a Valls el 1889. Rozada va ser retratista de galeria a Valls entre el 1892 i el 1915, i a Santa Coloma de Queralt entre aquest any i el 1938.



El seu temps a Valls va coincidir amb una etapa políticament convulsa. A Santa Coloma de Queralt hi va passar l’època que va de la Mancomunitat a la Guerra Civil. Rozada es va comportar arreu com un activista cultural i polític, sempre al costat de la seva classe social. Rozada no és un fotògraf comú. Tot i que va morir el 1938, molt entrat ja el segle XX, la seva obra fotogràfica desprèn més aromes i sensacions del segle XIX.