Cambrils acull una mostra sobre Jordi Sabater i Pi, primatòleg descobridor del Floquet de neu

Es podrà visitar del 8 de febrer al 26 de març al Museu de les Tres Eres

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 10:52

El Museu de les Tres Eres, acollirà des del 8 de febrer fins el 26 de març l’exposició “Jordi Sabater Pi. Una vida dedicada a la ciència”. Aquesta obra està dedicada al primatòleg descobridor del Floquet de Neu i ha estat produïda per l’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) a partir del material material dipositat a la Col·lecció Sabater Pi a la Universitat de Barcelona - Parc Científic de Barcelona.



L’exposició inclou dibuixos de Sabater i Pi i té l’objectiu de mostrar la tasca de recerca que va realitzar aquest científic, que va constatar la intel·ligència dels primats no humans. A través de diferents plafons il·lustrats la mostra recorre la vida científica del primatòleg des del 1939, quan amb 16 anys es va traslladar amb la seva família a l’Àfrica, fins al final de la seva vida.



Els assistents a l’exposició podran admirar els moments claus de la seva carrera. Per exemple, quan comença a dibuixar els fang, el 1941, una tribu amb qui va establir un estret vincle. El seu art dóna un salt el 1946, quan la seva obra es reconeguda gràcies a un encàrrec que rep de James Chapin, conservador d’aus de l’American National Museum de Nova York, que queda impressionat per la qualitat dels dibuixos que li envia sobre un petit ocell. Chapin li va proposar du a terme un estudi de goril·les i ximpanzés, cosa que li va propiciar treballar per a la National Geographic Society.



El 1950 Sabater i Pi va anar a l’Àfrica occidental a investigar sobre els grans simis, on enceta un capítol innovador en l’estudi dels grans primats i l’observació naturalista. El 1958 va ser nomenat director del Centro de Adaptación y Expermentación Zoológica de Ikunde, des d’on va treballar per institucions tan prestigioses com la National Geographic Society, la Delta Regional Primate Research Center de Louisiana o la New York Zoological Society. Durant aquet període té lloc el seu descobriment més important: l’ús d’instruments per part dels ximpanzés. El 1966 Sabater i Pi descobreix un goril·la insòlit: el Floquet de Neu. Dinou any després, el 1985, el primatòleg s’instal·la a viure a Barcelona, on funda la càtedra de Psicologia animal a la Universitat de Barcelona.



La mostra s’inclou dins del programa de l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV a Cambrils i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament de Cambrils.