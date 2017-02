Una infracció de trànsit permet detenir un home amb quatre ordres de presó a Mont-roig Miami

El vehicle en el qual viatjava es va saltar un semàfor en vermell

La Policia Local de Mont-roig del Camp va detenir aquest dissabte 4 de febrer un home de de 49 anys i veí de Sant Vicenç dels Horts que acumula quatre requeriments de recerca, detenció i ingrés a presó per quatre jutjats diferents de Barcelona.



Els fets van tenir lloc a les 8 del matí, quan un vehicle es va saltar un semàfor en vermell a l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja. Una patrulla que circulava per aquella zona va observar la infracció de trànsit i va procedir a identificar els ocupants. En aquell moment van comprovar que un dels homes, M.M.M, acumulada quatre ordres de presó, per la qual cosa va ser detingut i posat a disposició dels Mossos d’Esquadra.