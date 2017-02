Una escola tarragonina crea una iniciativa solidària amb els refugiats grecs

L'Escola Santa Marina de Pratdip inicia una campanya de caire humanitari, extensiva a totes les escoles de Tarragona, dirigida als infants refugiats de Lesbos

Blanca del Cacho Estil-les

Actualitzada 06/02/2017 a les 13:13

L’Escola Santa Marina de Pratdip ha iniciat una campanya de sensibilització per a la recollida de cartes dels infants de la ciutat per tal d’enviar-les als camps de refugiats de Lesbos.



La iniciativa consisteix en que cada alumne enviï cartes a les nenes i nens refugiats on hi donin missatges de suport i expliquin les seves vivències i aventures. D’aquesta manera, volen aconseguir que els infants puguin tenir una estada més amena als camps.



El motiu principal d’aquesta acció humanitària és conscienciar als alumnes dels valors de la llibertat, la solidaritat, la pau i l’empatia. Per aquest motiu animen a d’altres escoles i entitats socials que s’uneixin a la causa i crear així el que ells anomenen ‘xarxa d’escoles solidàries’ amb els refugiats. Es poden enviar les cartes durant tot el mes de febrer a la seva escola: ESCOLA SANTA MARINA - C/onze de setembre s/n - 43320 PRATDIP (TARRAGONA)